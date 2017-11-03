Размер озоновой дыры над Антарктикой в 2017 году оказался самым маленький с 1988 года. Об этом рассказали специалисты NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

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За последний год размер озоновой дыры над Антарктикой уменьшился почти на 3,5 млн квадратных километров.

Специалисты NASA ежегодно измеряют озоновую дыру при помощи спутников и климатологических воздушных шаров. Ее плотность меняется в зависимости от времени года. Основное повреждение в слое появляется в августе, а уже в сентябре достигает своего максимума.

В 2017 году максимальный размер озоновой дыры зафиксировали 11 сентября. Показатель составил почти 20 млн квадратных километров (на 2 млн квадратных километров больше площади России).

Ученые говорят, что последние несколько лет ежегодный размер дыры сокращается. На уменьшение влияет антарктическая полярная ячейка – особый элемент циркуляции атмосферы Земли. Она выглядит как закручивающийся вихрь. По данным NASA, воздух в полярной ячейке становится все теплее, поэтому в стратосфере образуется меньше облаков. В них происходят реакции хлора и брома, из-за которых и разрушается озоновый слой.