Социальные связи замедляют старение головного мозга и ухудшение когнитивных функций в пожилом возрасте. К такому выводу пришли авторы проведенного в США исследования; их статья опубликована в журнале PLoS One, ее содержание пересказывает N+1.

В проведенном учеными эксперименте приняли участие 50 человек. 31 из них были участниками программы SuperAger чикагского Северо-Западного университета – в эту программу входят люди от 80 лет с высокими для своего возраста показателями когнитивной деятельности. Еще 19 человек из этой же возрастной группы были со средними показателями.

Участники исследования проходили анкетирование, в рамках которого они ответили на 42 вопроса, посвященные их взглядам на самих себя и окружающих, целям жизни и их пониманию личностного роста.

По результатам анкетирования выяснилось, что участники программы SuperAger отличаются от средних пожилых людей более близкими отношениями с людьми. Различия в ответах на другие категории не были значительными.

Из этого авторы сделали вывод, что более тесные социальные связи положительно влияют на процесс старения мозга, замедляя его. Авторы исследования подчеркнули, что для окончательных выводов такого характера необходимы более масштабные исследования.

Исследования подобного рода имеют большое значение в лечении нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Такие заболевания, проявляющиеся с возрастом, тесно взамосвязаны с темпами спада конгитивной деятельности.