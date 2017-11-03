Правительство Канады ввело санкции в соответствии с принятым «законом о жертвах коррумпированных иностранных правительств» или «законом имени Сергея Магнитского». Об этом сообщается на сайте канадского министерства иностранных дел.

Всего в санкционном списке 52 человека, в том числе 30 россиян, граждане Венесуэлы (в том числе президент страны Николас Мадуро) и Ливана. Среди граждан РФ под санкции Канады попал, в частности, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Попавшим в списки физическим лицам запрещается въезд в Канаду, а их активы в стране заморозят.

Канадский закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств вступил в силу 18 октября. Он аналогичен «акту Магнитского» в США, названному в честь юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Его арестовали в 2008 году после того, как он раскрыл коррупционные схемы, к которым были причастны сотрудники МВД. Через год он умер в московском СИЗО, по официальной версии, от острой сердечной недостаточности.

В США «акт Магнитского» приняли в 2012 году, в конце 2016 года американские власти распространили его действия на все страны. Вслед за США аналогичные законы приняли в Эстонии, Великобритании и Канаде.