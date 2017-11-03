Суд в США вынес приговор по делу американского военного Боуи Бергдала. Его уволили из армии, также у него отобрали звание сержанта. Суд при этом освободил его от тюремного наказания, сообщает Reuters.

Прокурор требовал отправить Бергдала на 14 лет в тюрьму. Такое жестокое наказание связано с тем, что американские военные, которые искали его после пропажи, пострадали во время операции.

Бергдала признали виновным в дезертирстве и недостойном поведении перед врагом. По закону, ему мог грозить срок вплоть до пожизненного.

В 2009 году Бергдал служил в Афганистане. Он покинул свой пост, после чего его схватили талибы. В общей сложности он провел у них в плену пять лет. Бергдал говорил, что его постоянно избивали.

Американские военные в 2009 году попытались спасти Бергдала, но миссия провалилась. Один из служащих, впервые рассказывая о той операции только в 2015 году, признавался, что был зол, так как ему нужно было спасать «предателя». Вертолет, на котором прилетели военные, обстреляли сразу же, как он приземлился. Участника операции ранили в ногу, она осталась парализована. «Я не ненавижу Бергдала. Но он должен ответить за решение покинуть свою команду во время войны», – говорил военный.

Бергдала в 2014 году обменяли на пять членов «Талибана», которых держали в Гуантанамо. Администрация бывшего президента США Барака Обамы разрешила ему продолжить службу. Через год Бергдалу предъявили обвинения в дезертирстве.

Военного активно критиковал действующий американский президент Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании. Он заявлял, что Бергдал должен быть казнен. Судья, который вынес ему приговор, говорил, что из-за комментариев Трампа решение суда может быть более мягким.