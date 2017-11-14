Одиннадцатого ноября 1917 года, через четыре дня после Октябрьской революции/переворота (нужное подчеркнуть), германская Ставка приняла решение о подготовке решающего наступления на Западном фронте. К весне туда из России было переброшено 45 немецких дивизий. Теперь генерал Людендорф имел их 192 против 178 у противника: впервые с 1914 года появился реальный шанс сокрушить англо-французов и выиграть войну. Именно эта коллизия на Западе и определила ход событий в первый год советской власти в России.

Битва монархии с демократией

Советские учебники четко отделяли «Историю СССР» от истории остального мира. Именно это мешает понять, насколько плотно начало нашей Гражданской войны было вплетено в перипетии борьбы на Западном фронте.