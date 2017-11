Отчет Sberbank CIB (инвестиционного подразделения Сбербанка), в котором оценивается экспансия «Роснефти» и роль главы компании Игоря Сечина в принятии решений, был выпущен «с нарушением принятых стандартов качества аналитики Sberbank CIB». Об этом, как передает РБК, заявили в Сбербанке.

В пресс-службе банка отметили, что после того, как обнаружили несоответствие отчета стандартам, выпустили скорректированную версию документа. Источник РБК в Sberbank CIB рассказал, что обновленный отчет «выйдет в начале будущей недели».

В то же время «Ведомости» пишут, что вторая версия отчета уже вышла, и из него убрана критика в адрес Сечина. Тем не менее, аналитик Sberbank CIB указал, что «после 2019 года органический рост “Роснефти” будет настолько мал, что не позволит и сдвинуть иголку».

Ранее первоначальный отчет аналитиков раскритиковали в «Роснефти». Пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев заявил: «Есть ощущение, что составлявшие отчет люди находятся на грани патологии». Он добавил, что аналитики «вышли за рамки своей компетенции, перейдя на личности и геополитику, которой они не уполномочены заниматься».

Неназванные клиенты Sberbank CIB сообщили РБК, что предыдущий отчет получили 19 октября. Одна из глав документа называлась «Rosneft: We Need to Talk About Igor» («“Роснефть”: надо поговорить об Игоре»). Как говорилось в этом разделе, инвесторы предполагали, что «Роснефть» после консолидации ТНК-ВР в 2013 году «займется снижением долга и переварит новый бизнес, особенно после коллапса цен на нефть в конце 2014 года и попадания компании под американские и европейские санкции». Однако вместо этого «Роснефть» с тех пор направила $22 млрд на приобретения «без четкой сфокусированности». «Мы считаем, что без отсылок к долгосрочной стратегии надежная оценка перспектив акций невозможна. Значит, [нужен] разговор о том, кто несет ответственность», – делали вывод аналитики.

В августе 2017 года управляющая компания «Альфа капитал» отозвала письмо с заявлением своего аналитика о рисках четырех российских банков – «Открытия», «Бинбанка», Московского кредитного банка и Промсвязьбанка. В письме рекомендовалось клиентам «дистанцироваться от риска, переведя активы к более надежным участникам банковской системы России». «Открытие» и «Бинбанк» в августе-сентябре попали под санацию ЦБ; регулятор оценил свои затраты на финансовое оздоровление банков в 800 млрд рублей.