Netflix отстранила актера Кевина Спейси от съемок в шестом сезоне сериала «Карточный домик». Об этом сообщает The Variety.

Источник издания заявил, что это первый шаг к увольнению актеру.

«На время расследования заявлений о неподобающем поведении Кевина Спейси со съемочной группой “Карточного домика” его временно отстранили от съемок. MRC и Netflix продолжат оценивать творческие возможности для сериала во время перерыва», – сказано в заявлении.

Компания не будет снимать какого-либо продолжения «Карточного домика» с участием Спейси. Закроют также производства фильма «Кровь» (Gore), в котором должен был сняться актер.

Ранее восемь сотрудников «Карточного домика» анонимно рассказали CNN о домогательствах актера. По их словам, Спейси прикасался к ним без разрешения, делал непристойные замечания и в целом вел себя как «хищник».

Netflix объявила о завершении «Карточного домика» в конце октября. Компания, однако, обещала завершить съемки шестого сезона сериала. В компании заявили также, что рассматривают возможность съемок спин-оффа сериала.

Первым в сексуальных домогательствах Спейси обвинил актер Энтони Рэпп. По его словам, в 1986 году (когда последнему было 14 лет) Спейси пытался заняться с ним сексом после вечеринки. Сам Кевин Спейси заявил, что не помнит этого инцидента, но принес извинения актеру. Он также совершил каминг-аут.

В сериале Спейси играет политика Френка Андервуда. За эту роль его пять раз номинировали на премию «Эмми», а в 2015 он получил «Золотой глобус». На его счету также два «Оскара» и премия BAFTA.