Около $5 млн пожертвования на борьбу с вирусом Эбола в Африке пропали из-за коррупции и мошенничества, заявили в Красном кресте. Об этом пишет «Би-би-си».

Согласно результатам расследования организации, в Либерии похитили около $2,7 млн за счет завышения цен для поставок и выплат фиктивным сотрудникам. Сотрудники Красного креста в Съерра-Леоне предположительно похитили $2 млн, вступив в сговор с сотрудниками местных банков, а в Гвинее пропал $1 млн из-за поддельных таможенных счетов.

В организации пообещали ужесточить правила распределения финансов и привлечь к ответственности виновных.

Всего на помощь странам Западной Африки в борьбе с вирусом благотворительная организация направила примерно $100 млн.

Эпидемия Эболы затронула в основном три страны: Гвинею, Съерра-Леоне и Либерию. При вспышке вируса погибли как минимум 10 тысяч человек.