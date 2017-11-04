Центральный районный суд Калининграда арестовал до 1 января депутата областной думы, главного редактора газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова. Об этом сообщает издание «Клопс.ru».

По версии следствия, Рудников вымогал деньги у главы регионального управления Следственного комитета России Виктора Леденева $50 тысяч. За это он обещал отказаться от публикации информации, «порочащей его», в «Новых колесах».

Бывшего заместителя полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Дацышина, которого следствие называет сообщником Рудникова, поместили под домашний арест.

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Рудникова задержали 1 ноября. После обыска в редакции, журналиста увезли в больницу на скорой. По словам сотрудников газеты, при задержании его избили.

В марте 2016 года на Рудникова совершили покушение. По делу признали виновным бывшего полицейского Алексея Каширина, он получил полтора года колонии-поселения, однако дело отправили на пересмотр.