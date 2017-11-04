Организаторы «Русского марша» в Люблино отменили акцию. Об этом сообщает корреспондент «Дождя».

Несколько участников акции задержали. В основном, как уточняет «Дождь», это члены движения «Черный блок».

Участникам не разрешили проносить баннеры, при этом организаторы шествия настаивали, что они согласовали баннеры. В полиции «Дождю» сообщили, что все разрешенные баннеры пропустили на шествие.

Отказ от проведения акции подписали четыре из пяти заявителей. РБК передает, что несмотря на это одна из колонн, численностью примерно 250 человек, начала марш.

Одну из участниц акции забрала скорая помощь.

https://twitter.com/kissmyba/status/926764177997172736

По данным «Открытой России», полиция задержала 17 человек. «ОВД-Инфо» сообщает о «нескольких десятках» задержанных. В том числе задержан организатор марша Константин Филин.

Еще один «Русский марш» 4 ноября запланирован на «Октябрьском поле». Он начнется в 14:00 мск.

«Русский марш» ежегодно проходит 4 ноября. Власти согласовали акцию в 2017 году.