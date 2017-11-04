В Иране создали телеграм-игру, главный герой которой – президент США Дональд Трамп. Игроку предлагается помочь Трампу избежать падающих на него ракет, денег и черных шаров с надписью media. Об этом пишет агентство Fars. Сама игра доступна по ссылке.

«Игра, созданная студией Hiva, показывает Трампа перед двумя его самыми любимыми вещами – деньгами и ракетами. Одна из них в итоге убивает его», – пишет Fars.

Отмечается, что игра выпущена в иранский праздник – Национальный день сопротивления против глобального высокомерия. 4 ноября 1979 года иранские студенты, называвшие себя учениками аятоллы Хомейни, захватили посольство США. Предлогом для этого стало то, что дипломаты якобы занимаются шпионажем и заговорами против Ирана. В заложники захватили по разным оценкам от 66 до 90 человек. Большую часть захваченных отпустили через 444 дня.