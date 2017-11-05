Принц Саудовской Аравии аль-Валид бин Талал бин Абдулазиз аль-Сауд, богатейший бизнесмен королевства, задержан по подозрению в коррупции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в саудовском правительстве.

Ни представители аль-Валида, ни власти Саудовской Аравии пока не прокомментировали ситуацию. Собеседник Reuters также указал, что вместе с принцем задержан экс-министр финансов Ибрагим аль-Ассаф.

Ранее 5 ноября телеканал «Аль-Арабия» передал, что комитет королевства по борьбе с коррупцией, созданный накануне королем Салманом, задержал 11 принцев из правящей семьи, четверых министров из нынешнего правительства и десятки бывших министров. Их имена не уточнялись, однако собеседник Reuters утверждает, что среди задержанных, в частности, министр экономики и планирования Адель Факех, отправленный в отставку 4 ноября, и бывший глава министерства национальной гвардии принц Митаб бин Абдалла бен Абдель Азиз аль-Сауд.

Принц аль-Валид – племянник скончавшегося в январе 2015 года короля Саудовской Аравии Абдаллы бен Абдель Азиза. Журнал Time называл принца «аравийским Уорреном Баффетом» за его деловые таланты. Принадлежащая аль-Валиду инвестиционная компания Kingdom Holding владеет пакетами акций в Twitter, Citigroup и News Corp.