Создатель и лидер движения «Артподготовка» Вячеслав Мальцев рассказал, что по всей России задержаны более сотни его сторонников. Об этом он заявил телеканалу «Дождь», не уточнив, за какой период произошли задержания.

По словам Мальцева, участников «Артподготовки» в репортажах по «России-24» представляют «страшными террористами». «Предположим, Юра с Магадана хотел, как они утверждают, поджечь сено, которое находилось у памятника Жукову дней 15 назад. И у него даже нашли якобы бензин. Бензин запрещен? Нет. Сено, которое находилось у памятника Жукову, если бы даже загорелось, какой вред причинило бы кому-нибудь? Никакой. Ущерб минимальный. Это максимально мелкое хулиганство. Что они вменяют человеку? [Статью] 205 [УК РФ] – терроризм», – пожаловался оппозиционер.

3 ноября ФСБ объявила, что участвующие в движении «Артподготовка» планировали 4–5 ноября устроить поджоги административных зданий и нападения на полицейских, чтобы спровоцировать массовые беспорядки. ФСБ раскрыла план и пресекла деятельность ячеек движения в Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове.

Источники РБК рассказали, что в Красноярске сторонники Мальцева намеревались устроить «диверсию» на объектах линии электропередач. 4 ноября РБК сообщило, что в Москве и Подмосковье прошло более 20 обысков, связанных с задержаниями участников «Артподготовки».

Утром 5 ноября «ОВД-Инфо» передало, что в доме участницы «Новой оппозиции» Ольги Романовой прошел обыск, в ходе которого сотрудники ФСБ искали символику «Артподготовки». После завершения обыска Романову увезли на допрос на Лубянку. В свою очередь, адвокат «Открытой России» Олег Елисеев заявил, что в Москве задержали восьмерых участников «Артподготовки».

Вячеслав Мальцев основал «Артподготовку» в 2011 году. В октябре 2017 года Красноярский суд признал движение экстремистским и запретил его деятельность. Сам Мальцев в том же месяце был заочно арестован и объявлен в международный розыск; его обвиняют в призывах к экстремизму. В июле 2017 года оппозиционер покинул Россию и сейчас находится в Париже, где намерен получить политическое убежище.