Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко написал стихотворение, посвященное президенту России Владимиру Путину. Оно опубликовано в инстаграме спортсмена.

«Мы гордимся нашим Президентом, Мы гордимся Путиным всегда! Он быстрее, выше всех, сильнее, Он как путеводная звезда! Я вперед за нашим президентом, И в огонь и в воду побегу, Он помог России встать с коленей, Вытащил он за уши страну! С Вами я, Владимир Путин, Ночью сплю спокойно, не страшась, Что придут к нам завтрашние будни И никто не вступиться за нас. Продолжайте править нашим миром, Для России Вы и воздух и вода, Знамя Вы, герой для всей России, Мы пойдём за Вами до конца!» – написал Емельяненко (орфография и пунктуация авторские)

4 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал подарить iPhone X «тому, кто в День народного единства прочитает лучшее стихотворение о Президенте России Владимире Путине». По словам Кадырова, смартфон ему неожиданно подарили игроки команды КВН.

В 2015 году Емельяненко был приговорен к 4,5 годам лишения свободы и штрафу в 50 тысяч рублей по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении домработницы и похищение ее паспорта. Его освободили по УДО в октябре 2016 года.

1 ноября хоккеист Александр Овечкин объявил о создании движения Putin Team в поддержку российского президента. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ заявил, что в Кремле «безусловно, приветствуют» инициативу спортсмена, но пока неизвестно, в какой форме она будет реализована.