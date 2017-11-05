Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко написал стихотворение, посвященное президенту России Владимиру Путину. Оно опубликовано в инстаграме спортсмена.
«Мы гордимся нашим Президентом,
Мы гордимся Путиным всегда!
Он быстрее, выше всех, сильнее,
Он как путеводная звезда!
Я вперед за нашим президентом,
И в огонь и в воду побегу,
Он помог России встать с коленей,
Вытащил он за уши страну!
С Вами я, Владимир Путин,
Ночью сплю спокойно, не страшась,
Что придут к нам завтрашние будни
И никто не вступиться за нас.
Продолжайте править нашим миром,
Для России Вы и воздух и вода,
Знамя Вы, герой для всей России,
Мы пойдём за Вами до конца!» – написал Емельяненко (орфография и пунктуация авторские)
4 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал подарить iPhone X «тому, кто в День народного единства прочитает лучшее стихотворение о Президенте России Владимире Путине». По словам Кадырова, смартфон ему неожиданно подарили игроки команды КВН.
В 2015 году Емельяненко был приговорен к 4,5 годам лишения свободы и штрафу в 50 тысяч рублей по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении домработницы и похищение ее паспорта. Его освободили по УДО в октябре 2016 года.
1 ноября хоккеист Александр Овечкин объявил о создании движения Putin Team в поддержку российского президента. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ заявил, что в Кремле «безусловно, приветствуют» инициативу спортсмена, но пока неизвестно, в какой форме она будет реализована.