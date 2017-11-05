Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко написал стихотворение, посвященное президенту России Владимиру Путину. Оно опубликовано в инстаграме спортсмена.

«Мы гордимся нашим Президентом,

Мы гордимся Путиным всегда!

Он быстрее, выше всех, сильнее,

Он как путеводная звезда!

Я вперед за нашим президентом,

И в огонь и в воду побегу,

Он помог России встать с коленей,

Вытащил он за уши страну!

С Вами я, Владимир Путин,

Ночью сплю спокойно, не страшась,

Что придут к нам завтрашние будни

И никто не вступиться за нас.

Продолжайте править нашим миром,

Для России Вы и воздух и вода,

Знамя Вы, герой для всей России,

Мы пойдём за Вами до конца!» – написал Емельяненко (орфография и пунктуация авторские)

4 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал подарить iPhone X «тому, кто в День народного единства прочитает лучшее стихотворение о Президенте России Владимире Путине». По словам Кадырова, смартфон ему неожиданно подарили игроки команды КВН.

В 2015 году Емельяненко был приговорен к 4,5 годам лишения свободы и штрафу в 50 тысяч рублей по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении домработницы и похищение ее паспорта. Его освободили по УДО в октябре 2016 года.

1 ноября хоккеист Александр Овечкин объявил о создании движения Putin Team в поддержку российского президента. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ заявил, что в Кремле «безусловно, приветствуют» инициативу спортсмена, но пока неизвестно, в какой форме она будет реализована.