В Москве на Манежной площади полицейские задержали несколько десятков человек. По данным «ОВД-Инфо», в автозаках оказались более 40 человек; корреспондент «Открытой России» сообщил о 50 задержанных. Среди задержанных оказался корреспондент «Эха Москвы» Андрей Ежов.

Задержания прошли и в Санкт-Петербурге у Смольного института, речь идет минимум о двоих мужчинах. Как передает корреспондент «Медиазоны», у одного из них нашли пиротехнику, противогазы, маски, топор и нож.

https://twitter.com/ars_ves/status/927094917398228992

К 13:00 мск, как указывает «ОВД-Инфо», число задержанных в Москве достигло 82 человек. Еще четверо задержаны в Красноярске, двое – в Петербурге.

Движение «Артподготовка», основанное Вячеславом Мальцевым, на своем сайте разместило объявление о революции, которая якобы запланирована на 5 ноября 2017 года. 3 ноября ФСБ объявила, что предотвратила экстремистские акции, которые участники «Артподготовки» намеревались провести 4–5 ноября.

По словам Мальцева, всего в России задержали уже более сотни его сторонников (за какой период, он не уточнил). Сам лидер «Артподготовки» в июле уехал из России и сейчас намерен получить политическое убежище во Франции. В октябре российский суд заочно арестовал Мальцева и объявил его в международный розыск; оппозиционера обвиняют в призывах к экстремизму. В том же месяце движение «Артподготовка» признали экстремистским и суд запретил его деятельность.