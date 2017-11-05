В центре Москвы за нарушения общественного порядка задержали 263 человека. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что на Манежной площади задержали более 200 человек. По данным агентства, большинство из них сторонники националистических организаций, во время обысков у них изъяли холодное и травматическое оружие.

По данным «ОВД-Инфо», в шести городах РФ – Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске, Перми и Ростове-на-Дону – к 14:00 мск задержали 237 человек, среди них есть несовершеннолетние. «Медиазона» сообщила о десяти задержанных в Петербурге.

Заметка дополняется.