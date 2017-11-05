Лишенный власти президент Каталонии Карлес Пучдемон сдался полиции Бельгии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бельгийский телеканал VRT, который, в свою очередь, ссылается на неназванные источники.

Ранее власти Испании выдали ордер на арест Пучдемона и четверых его соратников, уехавших в Брюссель. Все они также сдались бельгийской полиции, указывает VRT.

В прокуратуре Брюсселя подтвердили, что пятеро человек, на арест которых выдали ордер испанские власти, заключены под стражу, передает Reuters. Ожидается, что судья примет решение по всем пятерым к утру 6 ноября.

Государственная прокуратура Испании запросила европейский ордер на арест Пучдемона и его соратников 2 ноября, после того, как они не явились по повестке в суд и уехали в Бельгию. Сам Пучдемон объяснял, что уехал в Брюссель не для того, чтобы скрываться от испанского правосудия, а с целью привлечь внимание ЕС к ситуации в Каталонии.

Испанские власти ранее предъявили обвинение каталонскому правительству в растрате и мятеже. Это произошло после того, как руководство региона провозгласило независимость, а Пучдемон отказался уходить в отставку и призвал каталонцев к «демократическому сопротивлению» против введения прямого управления со стороны Мадрида. Парламент и правительство Каталонии были распущены в соответствии со 155-й статьей конституции, ограничивающей самоуправление региона.

В Каталонии 1 октября прошел референдум, на котором 90% участников (при явке около 42%) высказались за отделение от Испании. Верховный суд Испании и правительство страны признали референдум незаконным.