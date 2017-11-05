Более 20 человек погибли в результате стрельбы в баптиской церкви в небольшом техасском городе Сатерленд Спрингс (там живут примерно 400 человек), сообщает AP. Нападавшего застрелили.

Местный шериф рассказал, что в церковь вошел мужчина и начал стрелять. Среди погибших оказались дети. Сколько именно – пока неизвестно. Очевидец рассказала телеканалу NBC News, что слышала «полуавтоматическую стрельбу».

https://twitter.com/CBSNews/status/927267992488079366

Личность нападавшего пока не раскрывают.

Президент США Дональд Трамп написал у себя в твиттере, что знает о случившемся. Сейчас он находится с визитом в Японии. Губернатор Техаса Грег Эббот выразил поддержку всем пострадавшим.

Это уже второй подобный инцидент за последнее время в США. В начале октября в Лас-Вегасе Стивен Пэддок открыл огонь в центре Лас-Вегаса из своего номера отеля по посетителям фестиваля кантри-музыки. Погибли 58 человек. Это самое большое число жертв шутинга за всю американскую историю. Мотивы Пэддока так и не удалось установить. Он покончил с собой до прихода полиции.