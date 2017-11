Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) и его партнеры опубликовали архив документов бермудской юридической компании Appleby, занимающейся регистрацией офшоров. Архив, переданный источником газете Süddeutsche Zeitung, получил название «Райское досье» (Paradise Papers).

Вместе с ICIJ изучением архива Appleby (13,4 млн документов) занимались 382 журналиста из 67 стран, Россию представляла «Новая газета». Republic кратко пересказывает основные моменты второй по объему утечки офшорных документов после «панамского архива».

О связях с Россией министра торговли США, соратника Трампа

Уилбур Росс, состояние которого Forbes оценивал в $2,5 млрд, связан с российским нефтехимическим холдингом «Сибур», говорится в расследовании ICIJ. Один из совладельцев «Сибура» – Кирилл Шамалов, муж Катерины Тихоновой, которую называют дочерью президента России Владимира Путина.

По данным «райского досье», Россу через офшоры принадлежит 31,5% судоходной компании Navigator Holdings Ltd, одним из крупнейших клиентов которой является «Сибур». Как пишет The New York Times (она участвовала в расследовании ICIJ), до того, как Росс стал акционером Navigator, та сдавала «Сибуру» во фрахт два газовоза, после – четыре, а с 2014 года компания заработала на российском клиенте $68 млн.

Представитель министерства торговли США Джеймс Рокас заявил ICIJ, что Росс «никогда не встречался» с Кириллом Шамаловым и другими акционерами «Сибура» – Геннадием Тимченко и Леонидом Михельсоном.​ Рокас добавил, что Росс присоединился к управлению Navigator после того, как компания начала работать с холдингом из России.

Экс-супруга главы «Роснефти» и вложения в недвижимость

Бывшая жена руководителя «Роснефти» Игоря Сечина Марина несколько лет не получала никаких доходов. Как пишет «Новая газета», в 2008–2010 годах в декларации Сечина (он работал в правительстве) доход супруги указывался нулевым, а в 2011 году (примерно тогда они развелись) – составил 9 млн рублей.

Тем не менее, в 2012 году с помощью Appleby на Каймановых островах была зарегистрирована компания S Holdings Ltd, чьим единственным бенефициаром указывалась Марина Сечина. Фирма создавалась для инвестиций в девелоперские проекты, которые реализовал в России и Восточной Европе владелец австрийской Julius Meinl Юлиус Майнл.

Предполагалось, что офшор Сечиной через принадлежащую Майнлу фирму Gray Jackal Limited станет инвестором мальтийской Fulcrum, которой принадлежат торговый центр в Уфе и недостроенный торговый центр в Перми. Сколько именно вложила Сечина, неизвестно, но в презентации Fulcrum в октябре 2011 года рассматривались инвестиции размером €40–80 млн.

Сам Майнл еще в 2000-е годы вкладывался в российские торговые центры через Meinl European Land. Последняя в 2007 году оценивала свой портфель в РФ в $1,4 млрд. Спустя два года выяснилось, что Майнл тайно скупал акции Meinl European Land на бирже и завышал котировки компании, вводя инвесторов в заблуждение. Майнла арестовали; он вышел на свободу под залог €100 млн.

Бизнес-джет для корги

В расследовании ICIJ отмечается, что российские клиенты Appleby обращались в компанию в основном для регистрации частных самолетов на острове Мэн, чтобы избежать выплаты НДС при ввозе техники в ЕС. Такую схему использовали, в частности, братья Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков и жена Игоря Шувалова Ольга.

Ольга Шувалова в документах Appleby указана бенефициаром компании Altitude X3 Ltd.,учрежденной на Бермудах в 2008 году на Бермудских островах. Фирма владеет самолетом Bombardier BD-700–1A10 с регистрационным номером M-VQBI (ранее VQ-BIS). Согласно расследованию Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, именно на этом бизнес-джете жена вице-премьера возит на выставки собак породы корги. В ФБК оценили затраты на перевозки в 40 млн рублей в год.

Усманов, Мильнер, газпромовская «дочка» и Facebook

Из «райского досье» следует, что когда Алишер Усманов возглавлял дочернюю организацию «Газпрома» – «Газпром инвестхолдинг», та финансировала офшорную Kanton Services. Эта фирма, в свою очередь, вложилась в инвестфонд Юрия Мильнера для приобретения акций Facebook еще до IPO социальной сети, проведенного в 2012 году.

В 2009 году Усманов и Мильнер купили до 10% акций Facebook. Когда социальная сеть вышла на биржу, они, как писал Forbes, продали часть своего пакета, получили около $1,6 млрд и заработали на вложениях более $500 млн.

В «Газпром инвестхолдинге» пояснили ICIJ, что предоставляли займы Kanton Services «для общекорпоративных целей». Мильнер подтвердил, что Kanton Services вкладывала средства в один из его фондов, покупавших акции Facebook, но офшорная фирма могла использовать и другие источники финансирования, кроме «газпромовских денег». Представитель Усманова уточнил, что при инвестициях бизнесмена в Facebook не использовались средства компаний, подконтрольных государству.