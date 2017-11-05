Президент России Владимир Путин предложил предоставить Нацгвардии полномочия по обеспечению безопасности высших должностных лиц субъектов РФ. Соответствующий законопроект глава государства внес в Госдуму.
Отмечается, что такие функции Нацгвардия будет осуществлять «исключительно на договорной основе». Порядок охраны «иных лиц» будет определяться президентом. Тарифы на охранные услуги будут утверждаться правительством, а все доходы от этой деятельности должны полностью перечисляться в федеральный бюджет.
В правительстве поддержали инициативу президента. В материалах к законопроекту указано, что реализация поправок в закон о Нацгвардии не потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета.
О создании Нацгвардии Путин объявил 5 апреля 2016 года, гвардия подчиняется напрямую президенту. Глава Нацгвардии Виктор Золотов в конце октября 2017 года рассказал, что к 2021 году численность ее войск вырастет на треть и вплотную приблизится к численности Вооруженных сил РФ.
Бюджет Нацгвардии на 2017 год был запланирован на уровне 212 млрд рублей. В мае сообщалось, что эта сумма, согласно поправкам правительства, увеличится на 11,2 млрд рублей.