Мужчина, стрелявший по прихожанам баптистской церкви в техасском городе Сатерленд Спрингс, оказался бывшим военным, которого в 2012 году осудил трибунал за нападение на жену и ребенка. Об этом заявила пресс-секретарь ВВС США Энн Стефанек, передает CNN.

По ее словам, стрелявшего зовут Девин Патрик Келли, он был уволен из американских ВВС в 2014 году. Перед этим его разжаловали и приговорили к году ареста.

В результате стрельбы Келли погибли минимум 26 человек, в том числе дети, пишет The New York Times. Ранены еще 20 человек. Это крупнейшее в истории США нападение на церковь. Мотивы Келли пока неизвестны.

Одетый в темную одежду Келли начал стрельбу в Первой баптистской церкви Сатерленд Спрингс утром 5 ноября по местному времени. После того, как Келли выбежал из церкви, в него выстрелил местный житель. Преступник сбежал с места преступления в автомобиле, где и был найден мертвым несколько часов спустя. Пока неясно, умер ли он от ранения или застрелился сам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что, судя по предварительной информации, у Келли имелись сложности с психикой, передает Reuters. Трамп добавил, что в данном случае речь не идет о проблеме с обращением огнестрельного оружия.