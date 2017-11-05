Заместитель главного редактора «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр вернулась в эфир после нападения на нее в редакции радиостанции. Об этом в телеграм-канале сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Фельгенгауэр приняла участие в утренней передаче с Александром Плющевым и Ириной Меркуловой. Она рассказала, что не планирует покидать Россию, у нее «не было мысли такой».

«У меня всегда был заготовлен ответ – я уеду из России, только если будет физическая угроза жизни. А сейчас я понимаю, что все не так однозначно», – добавила она (цитата по «Интерфаксу»).

По словам ведущей, сейчас ей предоставили охрану, и она «ужасно благодарна людям, которые это делают». После операции на горле Фельгенгауэр предстоит реабилитация, которая займет около двух месяцев.

Ведущая попала в больницу 23 октября после того, как в редакции «Эха Москвы» на нее напал вооруженный ножом мужчина и нанес удар в шею. Нападавшего задержали, выяснилось, что это гражданин России и Израиля Борис Гриц.

Грица арестовали на два месяца и предъявили обвинение в покушении на убийство. Сам он объяснял, что напал на журналистку, потому что она несколько лет «преследовала» его телепатически. В Следственном комитете считают основной причиной нападения нестабильную психику Грица.

В свою очередь, Венедиктов связал нападение на Фельгенгауэр с сюжетом на телеканале «Россия 24». 11 октября на «России 24» показали сюжет «Эхо Госдепа. Радиостанция “Эхо Москвы” попалась на сотрудничестве с западными НКО», в котором упоминалась Фельгенгауэр.