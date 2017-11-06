Отстраненный от власти президент Каталонии Карлес Пучдемон и четверо его соратников были условно освобождены бельгийскими властями после того, как добровольно сдались полиции в Брюсселе. Об этом сообщает Reuters.

Судебный следователь принял соответствующее решение после восьми часов заслушивания показаний. В соответствии с условным освобождением всем пятерым запрещено покидать территорию Бельгии; кроме того, они должны в течение 15 дней предстать перед судом (Chambre du Conseil) и немедленно являться по вызовам юристов и полиции.

Пучдемон и четверо бывших министров Каталонии сдались брюссельской полиции 5 ноября, после чего были задержаны минимум на сутки до решения судебного следователя. 3 ноября суд Испании по запросу прокуратуры выдал европейский ордер на арест Пучдемона и его соратников, указав, что те обвиняются в мятеже и растрате государственных средств.