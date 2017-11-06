Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов 6 ноября достигла максимума с середины 2015 года. Январские фьючерсы на североморскую нефть подорожали до $62,87 за баррель; на 15:10 мск они торговались на уровне $62,51 за баррель.

По мнению аналитиков Bloomberg, рост нефтяных котировок связан с арестами принцев и министров в Саудовской Аравии. 5 ноября созданный накануне комитет королевства по борьбе с коррупцией задержал 11 принцев из правящей семьи, четверых министров из нынешнего правительства и десятки бывших министров.

Дополнительную поддержку ценам на нефть (в конце октября котировки Brent превысили $60 за баррель) оказала уверенность игроков рынка, что ОПЕК и страны, не входящие в картель, продлят соглашение о сокращении нефтедобычи. Эту идею уже поддержали саудовский наследный принц Мохаммед бин Салман и президент России Владимир Путин.

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