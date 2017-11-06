Coca-Cola выпустила рекламный ролик в честь недавнего указа короля Саудовской Аравии, которым он разрешил женщинам страны водить автомобиль. Ролик размещен на YouTube 2 ноября, с этого времени он собрал почти 46 тысяч просмотров.

https://www.youtube.com/watch?v=5dcksBDOcTI&feature=youtu.be

В ролике показано, как молодая женщина учится вождению у своего отца. Напряжение ученицы во время урока помогает снять глоток кока-колы. Слоган рекламы – «У перемен есть вкус».

Как указывает Mashable, видео вызвало противоречивую реакцию у пользователей социальных сетей. Часть из них обвинили Coca-Cola в стремлении нажиться на историческом решении властей королевства.

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд в конце сентября дал разрешение выдавать женщинам водительские права с июня 2018 года. До этого королевство оставалось последней страной в мире, где женщины не могли водить машину.