Глава Чечни Рамзан Кадыров и лидер КПРФ Геннадий Зюганов вступили в заочную полемику по вопросу перезахоронения Владимира Ленина. Кадыров раскритиковал заявление Зюганова, который назвал «болтовней» идею вынести тело из Мавзолея.

«Не слышать новые поколения, затыкать их, навязывать свою точку зрения, оскорбляя и унижая, это ли не проявление старческого слабоумия? Именно подобные заявления, а не предложения о захоронении Ленина, вносят раздор в общество, раскалывают его», – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Как отметил глава Чечни, согласно социологическим опросам «Левада-центра» и фонда «Общественное мнение», около 60% россиян выступили за погребение тела Ленина. Кадыров добавил, что Зюганову следовало бы извиниться «перед теми людьми, чье мнение вы назвали болтовней» и «перед теми, чьи семьи пострадали в революцию и в последующий советский период».

«Лидер КПРФ живет в каком-то своем, вымышленном мире. Сколько еще поколений тело Ленина должно лежать на Красной площади, чтобы эго Зюганова было усмирено?» – задался вопросом Кадыров.

Ранее 6 ноября Зюганов заявил «Интерфаксу», что «всякая болтовня о том, чтобы перезахоронить Ленина, ничего под собой не имеет, кроме попытки столкнуть на Красной площади поколения и организовать в стране массовые беспорядки». Он указал, что на Кавказе есть традиция уважать «мнение отцов и дедов», а те в свое время приняли решение поместить тело Ленина в Мавзолей.

2 ноября Кадыров написал в телеграме, что «руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно и человечно». Глава Чечни подчеркнул, что вопрос о захоронении Ленина должен решать президент России Владимир Путин. Идею Кадырова поддержала депутат Госдумы Наталья Поклонская.