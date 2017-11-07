День 4 ноября стал знаменательным для любителей теорий заговоров. Внимание всех мировых СМИ было приковано к столице Саудовской Аравии.

Сначала из Эр-Рияда неожиданно о своей отставке объявил премьер-министр Ливана Саад Харири. Затем королевским указом был создан новый комитет по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем, который всего через несколько часов предъявил беспрецедентные обвинения во взяточничестве и отмывании денежных средств 11 принцам (в том числе самому известному саудовскому инвестору-миллиардеру аль-Валиду бин Талалу) и десяткам нынешних и бывших министров. Вдобавок ко всему появились сообщения о том, что рядом с международным аэропортом имени короля Халида в Эр-Рияде слышны взрывы: саудовскими средствами ПРО была перехвачена баллистическая ракета Burkan-2, запущенная шиитскими повстанцами-хуситами с территории Йемена.

Не надо быть конспирологом, чтобы увидеть в этих разных событиях нить, которая связывает их с 32-летним Мохаммедом бин Салманом – руководителем комитета по борьбе с коррупцией, министром обороны, а главное – наследным принцем и сыном 81-летнего короля Салмана.