Девин Патрик Келли, застреливший 26 прихожан баптистской церкви в техасском городе Сатерленд Спрингс, находился в конфликте с тещей. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на местные власти.

Причины ссоры пока не уточняются. Как передает Reuters, теща Келли посещала церковь, где тот устроил стрельбу, но в момент нападения ее там не было.

Как заявили представители полиции Техаса, ранее Келли посылал теще «текстовые сообщения» с угрозами. После стрельбы в церкви Келли звонил своему отцу и сказал, что его ранили, и он вряд ли выживет. В то же время следователи считают, что Келли застрелился.

Полицейские также рассказали, что у Келли имелось три единицы огнестрельного оружия – винтовка, обнаруженная в церкви, и два пистолета в машине. Разрешение на покупку оружия он получил незаконно. Ранее выяснилось, что Келли служил в ВВС США, но был уволен оттуда в 2014 году; в 2012 году его осудил трибунал за нападение на жену и ребенка.

Келли устроил стрельбу в церкви на воскресной службе, в результате погибли 26 человек, ранены еще 20. После того, как он выбежал из здания, в Келли выстрелил местный житель. Спустя некоторое время преступника обнаружили мертвым в машине, в которой он скрылся с места преступления.