Китайский ритейлер AliExpress сократит срок доставки товаров до 10 дней, пишет «Коммерсантъ». На сегодняшний день максимальный срок доставки – 45 дней.

Срок доставки сократится с 11 ноября. Для этого компания начнет самостоятельно собирать посылки (сейчас этим занимаются непосредственно продавцы). Помимо этого, доставкой займется логистическая компания Cainiao, которая вместе с AliExpress входит в Alibaba Group.

Ритейлер также заключили договоры с «Почтой России» и российской грузовой авиакомпанией AirBridgeCargo. Доставлять посылки будут на самолетах «Почты России», количество рейсов из Китая в Россию увеличилось. Отмечается, что в 2016 году объем посылок и мелких пакетов в Россию из Китая составил примерно 30 тысяч тонн.

Как сообщил директор по развитию бизнеса AliExpress в России и странах СНГ Марк Завадский, Россия – один из самых активных рынков ритейлера с постоянно увеличивающимся объемом продаж.

В апреле ритейлер пообещал доставлять товары российских продавцов за один день. Услуга на первом этапе была доступна жителям 20 крупнейших российских городов, услуга касалась покупок смартфонов, ноутбуков и наушников.