В США умер соул-певец Роберт Найт. Он известен благодаря хиту 1967 года Everlasting Love. Об этом сообщает Tennessean.

https://www.youtube.com/watch?v=T-QSbgPgGF8

Ему было 72 года. Музыкант скончался после непродолжительной болезни.

Роберт Найт (Роберт Пиблс) начинал карьеру в составе групп Fairlanes, а затем возглавил группу Paramounts. Он также известен композициями Blessed are the Lonely, Isn't it Lonely Together и Love on a Mountain Top.

Найта включили в Зал славы кантри.