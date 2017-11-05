«Роснефть» стала крупнейшим клиентом фонда «Национальной интеллектуальное развитие» («Иннопрактика»), который возглавляет предположительная дочь президента России Катерина Тихонова, пишут «Ведомости».

За три года «Роснефть» и ее дочерняя структура – Арктический научный центр – заключили контракты с «Иннопрактикой» на общую сумму 600 млн рублей. Как отмечает газета, это в 3,6 раза больше общих выплат другого крупного заказчика – «Транснефти».

В 2017 году «Роснефть» заключила пять контрактов на общую сумму 258,5 млн рублей, а ее «дочка» – три контракта на 100,8 млн рублей. Контракты с «Роснефтью» касаются геологии, нефтеразработки и консалтинга. Арктический научный центр заказывал разработку «микробного препарата для утилизации нефтяных загрязнений северных морей».

Ранее РБК узнало, что в 2016 году чистая прибыль «Иннопрактики» составила 113,9 млн рублей, что в 3,5 раза больше результата предыдущего года. Фонд борьбы с коррупцией отмечал, что в 2016 году фонд Катерины Тихоновой получил 452 млн рублей от госкомпаний по контрактам. Крупнейшим заказчиком в 2016 году стала «Транснефть».

За 2016 год фонд потратил 646 млн рублей, причем больше половины средств (332 млн рублей) пошли на проведение «целевых мероприятий», а на содержание аппарата управления направили 85 млн рублей.

По данным Bloomberg и Reuters, Катерина Тихонова – младшая дочь президента России Владимира Путина.