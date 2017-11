5 ноября Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал архив документов бермудской юридической компании Appleby, которая регистрирует офшоры. В общей сложности журналистам пришлось изучить больше 13 миллионов документов, которые получили название «Райское досье». Там нашли связи России и американского министра торговли и узнали о покупке акций Facebook через «дочку» «Газпрома». Теперь Republic кратко пересказывает, что журналисты-расследователи нашли про транснациональные компании и мировых знаменитостей.

Apple и ее ирландские «дочки»

Документы показали, что производитель айфонов через компанию Appleby с Бермудских островов, которая занимается регистрацией офшоров, завела две компании на острове Джерси. Он находится под юрисдикцией Великобритании, но при этом со стороны законодательства не зависит ни от королевства, ни и от законов Евросоюза. Это сделало Джерси одним из самых популярных мест для ухода от налогов.

Для ухода от налогов использовали ирландские компании Apple Sales International и Apple Operations International, зарегистрированные на Джерси. Еще одна структура – Apple Operations Europe – стала налоговым резидентом Ирландии.

Эксперты считают, что компания использовала ирландскую практику, при которой страна сокращает количество собираемых налогов, если в нее переносят патенты и интеллектуальную собственность. Например, если ирландская компания тратит $15 млрд на покупку таких прав, то Apple может получить сокращение налогов на миллиард долларов в течение 15 лет. В теории, схема работала так: AOE «покупала» права, которые принадлежат ASI, то есть они переносились из Джерси в Ирландию. Это привело к тому, что налоговые ставки сократились до 2,5%. При этом компания могла выплачивать корпоративный налог в Ирландии по 12,5% или же в США по 35%.

Apple отказалась говорить, сколько денег проходит через ирландские компании. Пресс-служба компании отмечала, что в Ирландии она заплатила налогов на $1,5 млрд. Это составляет 7% от всех сборов международных компаний, выплаченных в стране. Всего Apple получила $122 млрд прибыли вне США и выплатила $6,6 млрд налогов по ставке в 5,4%.

«Несуществующая» дочернаяя компания Nike

Мировой бренд снижал налоговые ставки через свой филиал в Нидерландах. Схема работала так. Когда кто-то покупал пару кроссовок, например, в Лондоне, то деньги за них шли в главную британскую «дочку» Nike. Потом они уходили в Нидерланды, где находится европейская штаб-квартира компании. С 2005 по 2014 год компания могла переводить деньги оттуда на Бермуды, где зарегистрирована ее «дочка» Nike International Ltd. Ей принадлежит интеллектуальная собственность на бренды кроссовок.

Несмотря на то, что на Бермудах у компании не было ни офиса, ни штата, она все равно каждый год взимала роялти за продажу обуви. Эти сборы позволили Nike перенести свою прибыль из европы на Бермуды.

ICIJ

В 2014 году компания договорилась с властями Нидерландов о новой схеме. Она забрала свои права на интеллектуальную собственность у Nike International Ltd и отдала их другой «дочке» – Nike Innovate CV. Компания фактически нигде не находится. План работает по такой схеме, что компания вообще не платит налоги, потому что у нее нет никакого налогового резидентства. Все это позволило сократить общую ставку по налогам с 34,9% в 2007 году до 13,2% в 2016 году.

Боно и литовский торговый центр

В налоговом скандале оказался замешан и фронтмен U2 Боно. Он использовал компанию, зарегистрированную на Мальте (там льготные условия для иностранных инвесторов), чтобы заплатить за долю торгового центра в небольшом литовском городе Утена.

У музыканта была доля в компании Nude Estates на Мальте, которая купила ТЦ Aušra почти за €7 млн в 2007 году. Мальтийская структура владеет одноименной компанией в Литве, которой и принадлежит торговый центр. В 2012 году его перевели под управление Nude Estates 1, зарегистрированной на острове Гернси (офшорная зона).

Позже Боно, который остается пассивным миноритарием Nude Estates, отреагировал на утечку документов. Он сказал, что будет очень озабочен, если его имя будет как-то связано с возможным нарушением налогового законодательства Литвы.

Самолет Льюиса Хэмилтона

Чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, один из самых богатых спортсенов, уклонялся от уплаты налогов за свой личный самолет. Для этой схемы, предположительно, у него были подставные компании на острове Мэн, Гернси и Виргинских островах. Хэмилтон не заплатил НДС на ввоз в размере $4,8 млн на частный самолет Bombardier, который он переправил из Канады в Великобританию в 2013 году.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=HIpWxhBhBHI

Самолет изначально оформили на компанию Stealth Aviation Ltd, зарегистрированную на Виргинских островах. За $162 тысячи Bombardier сдавали в лизинг структуре Stealth (IOM) Ltd, которую зарегистрировали на острове Мэн. Она, в свою очередь, передавала в лизинг самолет частному оператору в Англии по слегка завышенной цене. Это позволяло Stealth (IOM) Ltd получать небольшую прибыль, то есть вести выгодный с экономической точки зрения бизнес.

Оператор самолетов в Англии за плату следил за самолетом Хэмилтона, занимался его техническим обслуживанием, предоставлял экипаж и пилотов. Компания подписала с гонщиком и его компанией BRV Ltd, которая оформлена на Гернси, соглашение на аренду. Каждая из структур еще накинули сверху процентов стоимости.

Оплата лизинга шла от счетов Хэмилнтона на счета, оформленные на него же. Фактически, гонщик арендовал самоле сам у себя. НДС в этом случае не уплачивается, так как Bombardier используют для бизнеса.

Еще одну компанию гонщик зарегистрировал на острове Мэн для того, чтобы купить фургон, который он использует на гонках, почти за $2 млн. На него Хэмилтон также не заплатил НДС. Гонщик при этом отрицает, что использовал какие-либо подставные компании. Связанные с ним структуры он назвал частью своего бизнеса.