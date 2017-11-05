Google представил платформу Resonance Audio, с помощью которой можно создавать 3D-аудио для виртуальной реальности. Об этом сказано на сайте компании.

Компания использовала технологию объемного звука Ambisonics. Применялась также технология, которая отслеживает поступающий звук. Совместно они сообщают мозгу ложную информацию о расстоянии до источника звука и его местоположении, пишет The Verge.

Технологии удается обманывать мозг благодаря принципам, которые он уже использует, чтобы воспринимать звуки в реальной жизни: разница во времени, требующаяся, чтобы звук достиг обоих ушей или изменения частоты звука.

С помощью Resonance Audio можно создавать звуки для веб-версий, приложений, работающих на iOS или Android, а также игр. Разработчики смогут контролировать не только то, откуда идет звук, но и направление его распространения, а также то, как далеко будет слышен звук.