Во всем мире столетие революции в России – повод вспомнить о главной человеческой утопии, попытке построения рая на земле, царства всеобщей справедливости, а также вспомнить цену, которую заплатило человечество за этот прыжок в рай. При этом – парадокс – октябрьский переворот не расценивается в мире как абсолютное зло и не используется в качестве «антироссийской пропаганды». Напротив: западный мир воспринимает революцию 1917 года и все последующее в качестве «общего заблуждения».

Как «Черный квадрат» Малевича, так и революция 1917-го до сих пор считается главным русским «произведением» ХХ века. Годовщина революции могла бы стать универсальным кодом коммуникации с миром. 2017 год был уникальной позицией для нынешней России – чтобы «вернуться в мир».

Но Россия распорядилась этим шансом наихудшим образом – то есть никак его не использовала; это говорит прежде всего о неспособности нынешнего российского истеблишмента мыслить универсальными этическими категориями.