На этой неделе, скорее всего 10 ноября, на полях саммита АТЭС пройдет вторая личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Полноценную двустороннюю встречу запросила американская сторона. Трамп в интервью телеканалу Fox News лично подтвердил свою заинтересованность в диалоге с российским лидером: «У нас может быть встреча с Путиным. Скажу еще раз, Путин очень важен для нас, потому что Россия может помочь нам с Северной Кореей. Они могут помочь нам с Сирией, нам нужно поговорить об Украине». Исходящая от Вашингтона инициатива ставит Москву в выгодную переговорную позицию: американцам от нас нужно что-то для них важное, что позволяет выдвигать встречные запросы.

Кремль, однако, весьма сдержан в комментариях, не желая завышать ожидания и демонстрировать заинтересованность в контактах с Трампом, понимая всю чувствительность российской темы в США и уязвимость внутриполитических позиций американского президента, чьи рейтинги на днях обновили исторические минимумы (37% одобряют деятельность Трампа на посту президента, более 50% решительно не одобряют). Путин же выходит на эту встречу с сильных позиций, по ключевым вопросам переговорной повестки у Кремля сегодня карты несколько лучше, чем у Белого дома. На рейтинги Путин никогда не жаловался, однако отсутствие определенности относительно его планов баллотироваться на новый срок создает некоторую уязвимость в контактах с Трампом, Си Цзиньпином и Синдзо Абэ, которых сегодня никак нельзя назвать хромыми утками.