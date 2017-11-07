Газета New York Times 6 ноября написала, что Международный олимпийский комитет (МОК) может допустить Россию на зимнюю Олимпиаду 2018 году только при выполнении нескольких условий. Среди них – пропуск церемонии открытия, выступления спортсменов без национального гимна и даже полный запрет на упоминание страны в течение всех двух недель соревнований. Republic рассказывает, что может ждать Россию в Пхенчхане.

Запреты на участие в церемонии открытия и исполнение национального гимна. Любая Олимпиада начинается с прохода всех участвующих спортсменов по главной арене соревнований со своим флагом. МОК может провести церемонию без России. Кроме того, российских спортсменов могут оставить без национального гимна. Его исполняют во время вручения наград победителям соревнований. Депутат Госдумы Михаил Дегтярев сказал, что запрет гимна – «провокация, направленная на деморализацию сборной России».

Российских спортсменов могут пустить на соревнования только под нейтральным флагом. Источники NYT утверждают, что МОК не планирует полную дисквалификацию сборной России. Спортивные функционеры могут отстранить только «некоторых спортсменов», а остальных атлетов пустят на Олимпиаду под нейтральным флагом. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков сказал, что российские спортсмены не будут выступать под нейтральным флагом. Президент России Владимир Путин говорил, что недопуск сборной или требование к спортсменам выступать под другим флагом – это «унижение для страны». NYT отмечает, что зимние игры 2018 года пройдут всего за шесть недель до президентских выборов в России. Если МОК запретит российским атлетам выступать под своим флагом, то страна, скорее всего, сама отзовет свою сборную с Олимпиады.

Штраф и полный запрет на упоминание России на Олимпиаде. Как пишет NYT, МОК может отказаться от идеи наказания для российских спортсменов и перенести ответственность на спортивных чиновников и ОКР. Тогда Россию может ждать «серьезный штраф» и ограничения на упоминание названия страны во время соревнований.

Итоговое решение будет принято 5 декабря. Исполком МОК соберется, чтобы обсудить участие России в зимних Олимпийских играх 2018 года. До этого Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) должно восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Если ВАДА не станет возобновлять членство России, то МОК может перейти к более жестким санкциям. О каких тогда мерах пойдет речь, NYT не уточняет.

Россию продолжают наказывать за допинговый скандал. В ноябре 2015 года ВАДА обвинила Российское антидопинговое агентством в массовом сокрытии фактов употребления допинга российскими спортсменами. После этого московскую антидопинговую лабораторию лишили лицензии, а Всероссийскую федерацию легкой атлетики дисквалифицировали. В июле 2016 года независимый эксперт Ричард Макларен представил доклад, основанный на показаниях бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В нем утверждалось, что российские власти (Минспорта при поддержке ФСБ) использовали допинг на нескольких Олимпиадах и подменяли пробы российских спортсменов. Речь шла о почти 650 спортсменах из 30 видов спорта, из которых 12 – медалисты игр в Сочи.

К концу 2016 года 27 российских спортсменов были наказаны, еще 28 человек стали фигурантами дисциплинарных дел (некоторые атлеты вернули медали в МОК). 1 ноября 2017 года российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, завоевавших награды на Олимпиаде-2014, лишили медалей и пожизненно дисквалифицировали.

После публикации доклада российских легкоатлетов не пустили на летнюю Олимпиаду в Рио, а паралимпийскую сборную в полном составе отстранили от соревнований. Дисквалификация Паралимпийского комитета России продолжается до сих пор. Скорее всего, паралимпийцы не попадут и в Пхенчхан, потому что 6 сентября 2017 года Международный паралимпийский комитет не восстановил Россию в правах и запретил спортсменам страны участвовать в международных соревнованиях, на которых происходит отбор на Паралимпиаду 2018 года.