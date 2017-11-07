Это статья колумниста Bloomberg Леонида Бершидского

Русских, которых обвиняют в попытках повлиять на президентские выборы в США, обычно не называют по именам. Виталий Шкляров, впрочем, более-менее известен – как политтехнолог кампании сенатора Берни Сандерса. Свое участие в американской кампании 2016 года и нынешней президентской кампании в России Шкляров объясняет тем, что ему не нравятся укоренившиеся политические элиты.

Полная приключений жизнь 41-летнего Шклярова несколько проясняет природу сложных взаимоотношений россиян, родившихся в CCCР, и Запада. Многие из моего поколения считали США и другие западные страны не противниками, а образцами для подражания. Когда Советский Союз развалился, а Россия и ее сателлиты открылись миру, мы стали считать Запад местом, где можно набраться знаний и опыта, чтобы благоустроить родину. Но когда мы начали путешествовать, мы заметили недостатки, не видимые по ту сторону железного занавеса. Некоторые сочли их доказательством того, что весь мир одинаково испорчен. Эти люди теперь управляют фабриками троллей, шпионскими операциями, коррупционными сетями. Но другие, включая Шклярова, придерживались первоначального плана: кроме того, они пытались исправить то, что им не нравится на Западе.