Институт медико-биологических проблем Российской академии наук (ИМБП РАН) начал первый изоляционный эксперимент из серии SIRIUS, в котором имитируются условия полета на Луну. Об этом сообщает N+1.

Эксперимент продлится 17 дней, в нем примут участие шесть человек (трое мужчин и трое женщин). Российские исследователи проводят его совместно с NASA. В дальнейшем планируется провести еще четыре подобных эксперимента: длительностью 3 недели, 4 месяца, 8 месяцев и один год. Последний эксперимент завершат в 2021 году.

Ученые планирует отслеживать микробиологические показатели членов эксперимента, их двигательную и шумовую активность. Помимо этого, будут исследовать данные о загрязнении космического корабля микроорганизмами.

Как добавляет РИА Новости, исследоваться также будут распределение ролей в экипаже, динамика лидерства, межгендерное взаимодействие, отношение к личному пространство и иммунитет испытуемых. Определить планируется и то, насколько эффективно испытуемые будут использовать возможности космического корабля.

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В сентябре восьмимесячный эксперимент по имитации жизни на Марсе завершился на Гавайях. Испытуемые жили на склоне вулкана на уровне 2500 метров над уровнем моря. Они питались консервированной или замороженной едой, во время связи с «Землей» им создали 20-минутную задержку, а выходить за пределы станции они могли только в космических костюмах.

Ученые исследовали поведение человека во время длительной экспедиции и межличностные контакты.