Следственный комитет возбудил дело о призывах к массовым беспорядкам (часть 3 статьи 212 УК РФ) и осуществлению террористической деятельности (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) в отношении задержанных 5 ноября в Москве активистов. Об этом сказано на сайте СК.

Сообщается, что часть задержанных сотрудничает со следствием и раскаивается.

По этим делам следователи допросили более 350 человек, в том числе несовершеннолетних. Сейчас участники акций проходят свидетелями.

Следствие полагает, что 31 октября в интернете разместили видеоролик с призывами к массовым беспорядкам и терроризму, это предлагалось совершить 5 ноября. В ролике также описывались способы «совершения преступления, противодействия сотрудникам правоохранительных органов». Это спровоцировало «определенные категории граждан» участвовать в акциях 5 ноября.

«Подобные уголовные дела уже расследовались в Следственном комитете, а их фигуранты в итоге ответили перед судом за свои поступки», – сказано в сообщении СК.

В отношении одного из задержанных возбудили дело о применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).

Следователи заявили, что у задержанных обнаружили маски, бронежилеты, кастеты и символику запрещенных организаций.

@widget type=post-embed id=87485

3 ноября ФСБ объявила о раскрытии плана организации «Артподготовка», которую ранее признали экстремистской. В спецслужбе заявили, что активисты намеревались совершить поджоги административных зданий и нападения на полицейских «с целью провокации массовых беспорядков».

Всех подозреваемых задержали. Позднее РЕН ТВ опубликовал видеозапись задержания. Лидер «Артподготовки» Вячеслав Мальцев ранее заявлял о революции, которая должна была состояться 5 ноября 2017 года. Его обвинили в призывах к экстремизму и заочно арестовали; он покинул Россию.

По оценкам «ОВД-Инфо», всего в России 5 ноября задержали почти 450 человек. Задержания в том числе проводили в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске, Перми и Ростове-на-Дону