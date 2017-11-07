Военно-воздушные силы США признали, что допустили ошибку, не передав в ФБР криминальную историю Девина Патрика Келли, который 6 ноября устроил стрельбу в баптистской церкви небольшого техасского города Сазерленд Спрингз и убил 26 человек. Об этом сообщает AP.

Келли служил в ВВС США с 2010 по 2014 год. Его уволили за нападение на свою бывшую жену. Он пытался задушить ее, а сына женщины он ударил так сильно, что проломил ему череп. За нападение Келли провел год за решеткой по решению военного суда.

Информацию о преступлениях, которые совершают военные, должны были передать в ФБР. Если бы данные передали, то Келли не смог бы купить оружие.

Президент США Дональд Трамп, комментируя убийство в церкви, сказал, что все равно выступает против ограничения торговли оружием. Такие меры, по его словам, привели бы к тому, что жертв было бы еще больше. Президент считает, что тогда оружия не было бы у случайного человека, который ранил Келли.

Расследование дела об убийстве показало, что перед нападением на церковь Келли отправил своей мачехе, которая была баптистской, угрожающие сообщения. Женщина ходила на службу именно в ту церковь, в которой убил людей Келли.

Преступник попытался сбежать на своей машине, но его догнали двое жителей города, один из них был вооружен и стрелял по Келли. Они нашли в автомобиле тело бывшего военного, который покончил с собой.

Трамп до того, как оказаться кандидатом в президенты от республиканцев, выступал за контроль оружия в США. В 2016 году он заручился поддержкой Национальной стрелковой ассоциации, а в апреле этого года выступил с речью на ее ежегодном собрании. Трамп стал первым президентом за три десятилетия, кто сделал это.

В США невозможно точно подсчитать количество оружия, которое есть на руках. Статистикой занимается Национальный центр отслеживания – подразделение Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Проблема заключается в том, что в НЦО вообще нет компьютеров и централизованной электронной базы оружейных владельцев, все на бумагах, микрофильмах и снимках. Национальная стрелковая организация считает, что если дать возможность регистрировать оружие, то правительство США получит возможность его конфисковать.