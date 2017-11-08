За последние пару лет виртуальная реальность проникла во многие сферы жизни современного человека: увлекательные видеоигры, путешествия в любую точку мира, примерка одежды, проектирование, строительство, дизайн и даже военная промышленность. Медицина тоже не осталась в стороне – VR уже помогает людям преодолевать фобии и боль, а врачам, например, готовиться к сложным операциям и конструировать протезы. Republic рассказывает о том, как VR-технологии приблизили человечество к медицине будущего.

Экспозиционная терапия

Количество фобий, которым подвержены современные люди, давно перевалило за несколько тысяч. Выяснилось, что часть из них можно лечить довольно необычным способом – при помощи виртуальной реальности. Психотерапевты из университета Луисвилля, например, помогают пациентам побороть клаустрофобию и аэрофобию при помощи экспозиционной терапии.

https://www.youtube.com/watch?v=cixEfW6zy7c

Пациенту подготавливают контролируемую VR-среду, в которой он может столкнуться со своими страхами. Программа отправляет пользователя на крыши домов или имитирует поездку в стеклянном лифте на последний этаж бизнес-центра – все это помогает практиковаться в борьбе с паттерном избегания (люди, страдающие фобиями, стараются избегать любых ситуаций, в которых может проявиться их фобия). Пациенты могут делать все это в спокойной и полностью безопасной обстановке под контролем опытного психотерапевта. Каждый из «аттракционов в VR» можно в любой момент остановить, переиграть или изменить его условия в зависимости от обстоятельств, чтобы добиться максимального эффекта.

Борьба с посттравматическим стрессовым расстройством

Клиники по всему миру начали использовать моделирование в виртуальной реальности, чтобы помочь людям, страдающим посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). К примеру, мужчины и женщины, прошедшие через военные конфликты, после возвращения домой страдают от воспоминаний о случившемся на войне.