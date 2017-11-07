Министерство транспорта разработало ограничения для чартерных авиаперевозчиков, которые за месяц задержали более 20% рейсов на срок дольше двух часов. Об этом сказано в проекте приказа ведомства, который опубликован на официальном портале правовой информации.

В случае такого числа задержек или отмен рейсов межведомственная комиссия может проголосовать за сокращение числа рейсов у авиакомпании.

Задержки из-за метеоусловий ведомство предложило не учитывать.

Минтранс также раширил список оснований отзыва уже выданного пропуска на определенные маршруты: причиной предлагается считать отказ от выполнения рейсов по маршруту в течение двух сезонов подряд.

Сейчас за час задержки вылета авиакомпанию могут оштрафовать на 25 тысяч рублей.

В сентябре министр транспорта Максим Соколов заявил РИА Новостям, что ведомство может лишить части маршрутов авиакомпании, которые задерживают чартерные рейсы.