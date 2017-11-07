Правительство предложило выделить агентству ТАСС 210 млн рублей госсубсидий на создание общественно-политического канала для детей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на поправки ко второму чтению проекта бюджета на 2018–2020 годы.

Не уточняется, какой именно канал предполагается создать. Финансирование разделят на три года, агентство будет ежегодно получать по 70 млн рублей.

В первом чтении законопроекта, отмечает РБК, ТАСС предлагалось выделять примерно по 2 млрд рублей.

Деньги на канал для детей правительство предлагает выделить из тех, что планировалось направить на развитие высшего образования.

Пресс-служба ТАСС подтвердила RNS создание «детской ленты» новостей:

«В рамках реализации проекта в ТАСС в 2018 году будет создана специальная детская редакция. Ее задача – сбор наиболее интересных и важных российских и мировых новостей для школьников и изложение этой информации доступным и понятным для них языком. Распространение информации планируется через специализированную детскую ленту, которая, как мы рассчитываем, будет востребована детскими и молодежными редакциями других СМИ».

В агентстве отметили, что платформу, на которой будут размещать новости, выберут после исследования.

ТАСС – государственное информационное агентство.