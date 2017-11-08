100-летие Великой октябрьской революции стало одной из самых заметных памятных дат, причем не только для России, но и в мире. Практически все ключевые СМИ посвятили юбилею крупные репортажи. В России революционная тематика также заполонила информационное пространство: на разных уровнях дата отмечается СМИ, музеями, архивами, университетами, региональными и местными властями – среди субъектов празднования найдется кто угодно, только не Кремль. Нынешний режим занял странную позицию «объективного историка», в голове которого, однако, скрывается главный страх нынешней системы, и это вовсе не страх перед очередной революцией.