«Русь сидящая» подала иск о защите деловой репутации к Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН). Об этом юрист проекта Алексей Федяров сообщил РБК.

Представители «Руси сидящей» утверждают, что ФСИН сообщила Минфину недостоверные сведения о выполнении ей программы финансовой грамотности для заключенных.

Иск юристы подали в августе, однако суд отказался его принять к производству. Это решение проекту удалось обжаловать, предварительное слушание состоится 6 декабря.

В 2015 году одно из юридических лиц «Руси сидящей» – «Эр Эс» – получило от Минфина $194 тысячи на программу финансовой грамотности для заключенных, их родственников и сотрудников ФСИН. «Русь сидящая» должна была провести серию лекций, а также опубликовать брошюры. Организация провела 92 лекции и напечатала 4,3 тысячи брошюр. Факт исполнения работ подтвердил суд, отметил Федяров.

«Русь сидящая» позднее попросила Минфин компенсировать задолженность $4,3 тысячи, которая появилась из-за перевыполнения договора. Суд отказался обязать ведомство компенсировать расходы, однако признал выполнение работ.

В начале 2017 года Минфин начал внеплановую проверку организации и запросил у ФСИН отчета о работе «Руси сидящей» с заключенными. В ФСИН заявили, что из 4,3 тысяч брошюр до регионов дошло только 723 штуки, а лекции в колониях не проводились.

В офисе проекта в начале июня прошли обыски. Основательница проекта Ольга Романова заявила тогда, что силовикам «поступил сигнал о хищении средств». Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) МВД осматривали бухгалтерию и финансовые документы организации.

Сама Романова накануне написала в фейсбуке, что покинула Россию сразу после обысков в проекте. Сначала она находилась во Франции и Италии, а с 1 сентября переехала в Германию после поступившего предложения о работе в «одном из респектабельных немецких фондов». «При этом, конечно, я принимаю максимальное участие в работе организации ежедневно», – написала она.

«Русь сидящая» – проект Благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям. В 2008 году его создала Ольга Романова и другие активисты.