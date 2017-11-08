Twitter увеличил максимальный размер сообщения вдвое – до 280 символов. Об этом сказано в блоге компании.

Большее число символов будет доступно всем пользователям помимо тех, кто пишет на японском, корейском или китайском языках.

Тестовый режим новой функции стал доступен в конце сентября ограниченному числу пользователей. Согласно результатам исследования, только 5% твитов превысили 140 символов, из них только 2% были длиннее 190 символов.

Увеличение лимита привело к тому, что люди писали твиты быстрее и чаще. Пользователи также проводили больше время в социальной сети и увеличили число подписчиков, отметила продакт-менеджер компании Элайза Розен.

В 2016 году длину твита увеличили, отказавшись полностью считать длину ссылок и фотографий. Позднее из подсчета убрали и упоминания других пользователей через меншн.