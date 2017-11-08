Власти Саудовской Аравии намерены конфисковать у арестованных по подозрению в коррупции принцев и бизнесменов до $800 млрд (3 трлн риалов). Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В такую стоимость власти оценивают незаконно приобретенное имущество и личные средства арестованных.

Отмечается, что большая часть этих средств находится за границей, что усложнит процесс их конфискации. Деньги планируют направить в государственный бюджет на сокращение бюджетного дефицита.

Центральный банк ранее заморозил счета арестованных и предположительно связанных с ними лиц. При этом отмечается, что заморозка не коснется организаций, которые принадлежат задержанным.

Согласно данным Forbes, за три дня после ареста богатейший бизнесмен королевства, принц аль-Валид бин Талалу потерял $2,8 млрд из-за падения стоимости акций принадлежащих ему компаний. 8 ноября его состояние оценивается в $15,9 млрд.

5 ноября комитет королевства по борьбе с коррупцией арестовал 11 принцев из правящей семьи, четверых министров и десятки бывших министров. Принцев обвинили во взяточничестве, отмывании денег, злоупотреблении властью и растрате.