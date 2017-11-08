Социальная сеть Facebook запустила тестирование функции, которая поможет предотвратить порноместь. Об этом сообщает ABC News.

Функцию решили протестировать в Австралии. Как пояснили в компании, чтобы защитить себя от порномести, пользователь должен сам прислать свои обнаженные фотографии через Facebook Messenger.

Система обработает полученную фотографию и создаст «цифровой отпечаток». Если кто-то попытается загрузить изображение с похожим идентификатором, то Facebook заблокирует публикацию.

В компании уверены, что такой способ поможет бороться с порноместью. По словам представителей Facebook, «это похоже на отправку фото по электронной почте, но это гораздо надежнее, чем кажется».

Австралия – лидер по борьбе с порноместью. В начале октября в стране появился специальный сайт, на котором жертвы публикаций своих обнаженных фото могут получить юридическую и психологическую помощь. Например, пострадавшие могут узнать, как добиться удаления личных фото и видео. Сервис также сообщает властям о случаях порномести и подготавливает судебные иски.