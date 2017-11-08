Следственный комитет возбудил еще одно уголовного дело в отношении бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, передает «Интерфакс».

Дело возбудили по части 2 статьи 294 УК РФ (воспрепятствование производству предварительного следствия).

По версии следствия, Родченков и бывший начальник отдела допинг контроля Тимофей Соболевский пытались связаться с экс-директором Антидопингового центра Марией Дикунец. Они предлагали ей передать им результаты первичного тестирования спортсменов. За это ей предлагали денежное вознаграждение, убежище в США или Канаде и гражданство одной из этих стран.

В сентябре Родченкова заочно арестовали по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями (часть 2 статьи 201 УК РФ). По версии СК, Родченков организовал распространение допинга среди спортсменов.

С 2016 года Родченков находится в США. СК намерен потребовать его экстрадиции.

Родченков – один из главных информаторов ВАДА, которое расследовало государственную систему применения допинга. Он признавался, что во время Олимпиады в Сочи уничтожал допинг-пробы.