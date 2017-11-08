Бывший глава Псковской области Андрей Турчак стал вице-спикером Совета Федерации. За это решение проголосовали сенаторы, передает «Интерфакс».

Он стал шестым вице-спикером. Об увеличении числа должностей члены Совета Федерации проголосовали ранее.

Турчака делегировали в Совет Федерации от Псковской области. Он уже был сенатором от этого региона до 2009 года, когда его назначили главой области.

Член верхней палаты парламента от республики Тыва Людмила Нарусова перед голосованием спросила у Турчака, почему его не допросили по делу об избиении журналиста Олега Кашина, сообщает РБК.

«У вас неверная информация. Всю информацию следствию я предоставил и об этом неоднократно давал комментарии», – заявил экс-губернатор.

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Андрей Турчак подал в отставку с поста губернатора Псковской области 12 октября. В тот же день премьер-министр Дмитрий Медведев назначил его исполняющим обязанности секретаря генерального совета партии «Единая Россия».

Олега Кашина избили в 2010 году после его конфликта в «Живом Журнале» с Турчаком. Журналист называл заказчиком преступления тогдашнего губернатора.